Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одру...

Українська мова
Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одруження. 3) У вишивці використовували зображення соловейка, голубка, півня, зозулі.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переробіть пропозиції так, щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує різні квіти і ягоди. 2) З рушником хрестили і блогословлялі шлюб. 3) У вишивці використовували зображення птахів.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дана функция y=-2x.Найдите: 1)значение функции для x=-1; x=0,5 2)значение аргумента,если y=16;y=-2 пожалуйста помогите срочно
Ответить
Математика
4^x+1=64 (2/3)^x=27/8 4^x+1+4^x=320 Помогите решить!!!срочно!
Ответить
Математика
Самый большой в мире самосвал может перевозить 360т груза за один раз. Сколько само??валов грузоподъемностью 5 т потребовалось бы для перевозки гру...
Ответить
География
Что такое деграфический кризис
Ответить
Английский язык
Объединить эти слова по смыслу по английскому
Ответить