Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одру...

Українська мова

Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одруження. 3) У вишивці використовували зображення соловейка, голубка, півня, зозулі.

Автор: Гость