Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одру...
Українська мова
Помогите с упражнением? Переробіть речення так , щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує калину, виноград,троянди та волошки. 2) З рушником зустрічали дитину,хрестили,благословляли на одруження. 3) У вишивці використовували зображення соловейка, голубка, півня, зозулі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переробіть пропозиції так, щоб у них були узагальнюючі слова. 1) Українська вишивка дуже часто зображує різні квіти і ягоди. 2) З рушником хрестили і блогословлялі шлюб. 3) У вишивці використовували зображення птахів.
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