Помогите с уравнениями плиз :С Ничего не поняла и не пойму вот уравнения А) 63:9+(а-47)*6=49 Б) (14+a*7):7=42-37 (Звездочки это знаки умножения)

а) 63 : 9 + (а – 47) х 6 = 49 7 + (а – 47) х 6 = 49 (а – 47) х 6 = 49 – 7 (а – 47) х 6 = 42 (а – 47) = 42 : 6 (а – 47) = 7 а = 7 + 47 а = 54 б) (14 + a х 7) : 7 = 42 – 37 (14 + 7а) : 7 = 5 14 + 7а = 5 х 7 14 + 7а = 35 7а = 35 – 14 7а = 21 а = 21 : 7 а = 3