Помогите с вопросами.1.Что такое пучки? Какую функцию они выполняют.2.Почему вода н??прерывно поднимается вверх по сосудам стебля.3. Где запасаются органические вещества у разных растений
Биология
Помогите с вопросами.1.Что такое пучки? Какую функцию они выполняют.2.Почему вода н??прерывно поднимается вверх по сосудам стебля.3. Где запасаются органические вещества у разных растений
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите "Четвертое лишнее": 1) Бе..козырка 2)Н..берешься 3) П..ределывать 4) По..бежал ??ема приставка
Физика
За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислит...