Помогите с вопросами.1.Что такое пучки? Какую функцию они выполняют.2.Почему вода н??прерывно поднимается вверх по сосудам стебля.3. Где запасаются органические вещества у разных растений

Биология

Помогите с вопросами.1.Что такое пучки? Какую функцию они выполняют.2.Почему вода н??прерывно поднимается вверх по сосудам стебля.3. Где запасаются органические вещества у разных растений

Автор: Гость