Помогите с задачей 4 класс За два дня поезд проехал 980 км.В первый день он был в пу??и 6 часов,а во второй день -8 часов.Сколько киллометров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной

Математика
Помогите с задачей 4 класс За два дня поезд проехал 980 км.В первый день он был в пу??и 6 часов,а во второй день -8 часов.Сколько киллометров он проезжал в каждый из этих дней , если его скорость была постоянной
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