Помогите с задачей, чтобы тпам были действия как что находить. Вот задача с вопро??ами: В школьной библиотеке 36 процентов всех книг состовляют учебники, справочников и словарей- в 3 раза меньше, чем учебников, остальные книги...

Математика

Помогите с задачей, чтобы тпам были действия как что находить. Вот задача с вопро??ами: В школьной библиотеке 36 процентов всех книг состовляют учебники, справочников и словарей- в 3 раза меньше, чем учебников, остальные книги- художественная литература. Вот вопросы к задаче: 1) Какая величина принята за 100процентов? 2) Какой процент от всех книг составляют справочники и словари? 3)Какой процент от всех книг составляет художественная литература?

Автор: Гость