Помогите с задачей, чтобы тпам были действия как что находить. Вот задача с вопро??ами: В школьной библиотеке 36 процентов всех книг состовляют учебники, справочников и словарей- в 3 раза меньше, чем учебников, остальные книги...

Математика
Помогите с задачей, чтобы тпам были действия как что находить. Вот задача с вопро??ами: В школьной библиотеке 36 процентов всех книг состовляют учебники, справочников и словарей- в 3 раза меньше, чем учебников, остальные книги- художественная литература. Вот вопросы к задаче: 1) Какая величина принята за 100процентов? 2) Какой процент от всех книг составляют справочники и словари? 3)Какой процент от всех книг составляет художественная литература?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) за 100% принято общее количество всех книги 2) 36% : 3 = 12% - составляют справочники и словари 3) 100% - 12% - 36% = 52 % - составляет художественная литература
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