Помогите с Задачей... Электроплитка включена в сеть напряжением 220В. Вода массой 1 кг, имеющая начальную температуру 20, налитая в алюминиевый ковш массой 300г, закипела на этой плитке через 110с. Чему равно эл. сопротивление ...
Физика
Помогите с Задачей... Электроплитка включена в сеть напряжением 220В. Вода массой 1 кг, имеющая начальную температуру 20, налитая в алюминиевый ковш массой 300г, закипела на этой плитке через 110с. Чему равно эл. сопротивление плитки? Потерями энергии при нагреве воздуха пренебречь.
Ответ(ы):
Гость:
Дано U =220 В mв = 1 кг t0 = 20 C t1 = 100 C mк = 0,3 кг cа(алюминия) = 920 Дж/кг*С св(воды)= 4200 Дж/кг*С t = 110 с R-? Решение Q = A Q = c*mв*(t1-t0)+ca*mк*(t1-t0) A = P*t P = U^2/R c*mв*(t1-t0)+ca*mк*(t1-t0) = U^2*t / R R= U^2 * t / (c*mв*(t1-t0)+ca*mк*(t1-t0)) R = (220^2*110) / (4200 * 1 * (100-20) + 920 * 0,3 (100-20)) R = 5324000 / 358080 = 14,9 Ом
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