Помогите с Задачей... Электроплитка включена в сеть напряжением 220В. Вода массой 1 кг, имеющая начальную температуру 20, налитая в алюминиевый ковш массой 300г, закипела на этой плитке через 110с. Чему равно эл. сопротивление ...

Физика

Помогите с Задачей... Электроплитка включена в сеть напряжением 220В. Вода массой 1 кг, имеющая начальную температуру 20, налитая в алюминиевый ковш массой 300г, закипела на этой плитке через 110с. Чему равно эл. сопротивление плитки? Потерями энергии при нагреве воздуха пренебречь.

Автор: Гость