ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!Покупатель заплатил за 4м ткани 840руб СКОЛЬК?? нужно заплатить за 12м такой же ткани? (решается по действиям без иксов) спасибо
Математика
ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!Покупатель заплатил за 4м ткани 840руб СКОЛЬК?? нужно заплатить за 12м такой же ткани? (решается по действиям без иксов) спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:4=210 руб стоит один м ткани 210Х12=2520 р за 12м
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