ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!Покупатель заплатил за 4м ткани 840руб СКОЛЬК?? нужно заплатить за 12м такой же ткани? (решается по действиям без иксов) спасибо

Математика

ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!Покупатель заплатил за 4м ткани 840руб СКОЛЬК?? нужно заплатить за 12м такой же ткани? (решается по действиям без иксов) спасибо

Автор: Гость