Помогите с задачей пожалуйста Сторона треугольника равная 6,3 см, на 20,8 см меньше ??торой стороны и на 0,9 см больше третьей стороны .Найдите периметр треугольника

Математика

Помогите с задачей пожалуйста Сторона треугольника равная 6,3 см, на 20,8 см меньше ??торой стороны и на 0,9 см больше третьей стороны .Найдите периметр треугольника

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