Помогите с задачей пожалуйста Сторона треугольника равная 6,3 см, на 20,8 см меньше ??торой стороны и на 0,9 см больше третьей стороны .Найдите периметр треугольника
Математика
Помогите с задачей пожалуйста Сторона треугольника равная 6,3 см, на 20,8 см меньше ??торой стороны и на 0,9 см больше третьей стороны .Найдите периметр треугольника
Ответ(ы):
Гость:
1) 20,8+6,3=27,1 (2 сторона) 2)6,3-0,9=5,2 (3сторона) 3)6,3+27,1+5,2=38,6 (периметр)
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