помогите с задачей В электричке ехали 3015 пассажиров.на первой остановки вышли 72??ассажира и вошоли 93 посажира. на 2 остановки вышли 54пассажира и вошел 21 пассажир.Сколькл пассажиров стало в электричке после 2 -й остановки?

Математика

помогите с задачей В электричке ехали 3015 пассажиров.на первой остановки вышли 72??ассажира и вошоли 93 посажира. на 2 остановки вышли 54пассажира и вошел 21 пассажир.Сколькл пассажиров стало в электричке после 2 -й остановки?

Автор: Гость