помогите с задачей В электричке ехали 3015 пассажиров.на первой остановки вышли 72??ассажира и вошоли 93 посажира. на 2 остановки вышли 54пассажира и вошел 21 пассажир.Сколькл пассажиров стало в электричке после 2 -й остановки?
Математика
помогите с задачей В электричке ехали 3015 пассажиров.на первой остановки вышли 72??ассажира и вошоли 93 посажира. на 2 остановки вышли 54пассажира и вошел 21 пассажир.Сколькл пассажиров стало в электричке после 2 -й остановки?
Ответ(ы):
Гость:
93-72=21 54-21=33 33-21=12 3015-12=3003
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