Помогите с задачей. В магазин привезли 72 кг мандарин иразложили в 8 пакетов. Сколько таких пакетов потребуется, если нужно разложить 108 кг мандарин?

Математика

Помогите с задачей. В магазин привезли 72 кг мандарин иразложили в 8 пакетов. Сколько таких пакетов потребуется, если нужно разложить 108 кг мандарин?

Автор: Гость