Помогите с задачей. В магазин привезли 72 кг мандарин иразложили в 8 пакетов. Сколько таких пакетов потребуется, если нужно разложить 108 кг мандарин?
Математика
Помогите с задачей. В магазин привезли 72 кг мандарин иразложили в 8 пакетов. Сколько таких пакетов потребуется, если нужно разложить 108 кг мандарин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:8=9 кг это в одном пакете 2)108:9=12 кг
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