Помогите с задачей срочно .В школе 800 учеников. Половина из них в летние каникулы отправится в путешествие, половина остальных поедет в лагерь труда и отдыха, а все остальные будут отдыхать в деревне. Сколько ученик...

Помогите с задачей срочно .В школе 800 учеников. Половина из них в летние каникулы отправится в путешествие, половина остальных поедет в лагерь труда и отдыха, а все остальные будут отдыхать в деревне. Сколько учеников собираются отдыхать в деревне?