Помогите с задачей срочно .В школе 800 учеников. Половина из них в летние каникулы отправится в путешествие, половина остальных поедет в лагерь труда и отдыха, а все остальные будут отдыхать в деревне. Сколько ученик...
Помогите с задачей срочно .В школе 800 учеников. Половина из них в летние каникулы отправится в путешествие, половина остальных поедет в лагерь труда и отдыха, а все остальные будут отдыхать в деревне. Сколько учеников собираются отдыхать в деревне?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 800:2=400 уч. не отправиться в путешествие 2) 400:2=200 уч. собираются отдыхать в деревне