помогите с задачей.для перевозки молока созданы специальные машины-молоковозы гиганты.В прошлом году город обслуживали 5 таких машин,а в этом году-7.Н а семи машинах стали привозить на 38 т молока больше,чем раньше.Ск...

помогите с задачей.для перевозки молока созданы специальные машины-молоковозы гиганты.В прошлом году город обслуживали 5 таких машин,а в этом году-7.Н а семи машинах стали привозить на 38 т молока больше,чем раньше.Сколько тонн молока привозили в город на молоковозах-гигантах в прошлом году и сколько в этом?