Помогите с заданием плиз
Математика
Помогите с заданием плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в фигуре 7 треугольников
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