Помогите с заданием плиз

Математика
Помогите с заданием плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в фигуре 7 треугольников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголо?? и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык (...
Ответить
Математика
Помогите сделать!!! пожалуйста)
Ответить
Физика
Электрическую лампу сопротивлением 240 Ом б рассчитанную на напряжение 120 В б надо ??итать от сети с напряжением 220 В . Какой длины нихромовый пр...
Ответить
Информатика
С++ Напишите программу, которая выводит номера элементов массива, равных заданном?? значению X . Входные данные Первая строка содержит размер м...
Ответить
Литература
Почему мужики ждали спора Глеба Капустина со "знатными людьми"? Как встретил гостей Константин Иванович? Как шёл разговор? Действительно ли Глеб "с...
Ответить