Помогите с заданием по английскому языку 5 класс составте и ответе на 6 вопросов учебник Кузовлев Владимир,Лапа наталья

Гость: Гость:

Что они делали во время вечеринки? 1 ученик Задавали вопросы 2 ученик Отвечали на вопросы Где сидеть? На земле вокруг еды.Какой износ? Гавайская музыкаКакую музыку/слушать? Танец с bowd и стрелыКакие танцы/выполнять? Длинные гирлянды из бумажных цветовКакое блюдо/детей/сделать? Цвет их нацииКто/повар/главное блюдо? Хула ( Гавайский танец )Индийский такоГамбургерыМоих друзей мама