Помогите с заданием.В питомнике вырастили 3085 саженцев помидоров.Из них 80% саженце?? отправили на продажу,а остальные-на опытный участок.Сколько саженцев отправили на опытный участок?
Математика
Помогите с заданием.В питомнике вырастили 3085 саженцев помидоров.Из них 80% саженце?? отправили на продажу,а остальные-на опытный участок.Сколько саженцев отправили на опытный участок?
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