Помогите с заданием.В питомнике вырастили 3085 саженцев помидоров.Из них 80% саженце?? отправили на продажу,а остальные-на опытный участок.Сколько саженцев отправили на опытный участок?

Математика

Помогите с заданием.В питомнике вырастили 3085 саженцев помидоров.Из них 80% саженце?? отправили на продажу,а остальные-на опытный участок.Сколько саженцев отправили на опытный участок?

Автор: Гость