Помогите с запятыми! Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным свето м.
Помогите с запятыми! Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным свето м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Иван Яковлевич бросил перо и, откинувшись на спинку стула, стал смотреть за окно на поляну, залитую лунным светом. /откинувшись на спинку стула/- это деепричастный оборот, с обеих сторон выделяется запятыми. /залитую лунным светом/- это причастный оборот, стоящий после определяемого слова "поляну", поэтому ставится запятая.