Помогите с запятыми! Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным свето м.

Иван Яковлевич бросил перо и, откинувшись на спинку стула, стал смотреть за окно на поляну, залитую лунным светом. /откинувшись на спинку стула/- это деепричастный оборот, с обеих сторон выделяется запятыми. /залитую лунным светом/- это причастный оборот, стоящий после определяемого слова "поляну", поэтому ставится запятая.