Помогите сделай все упражнение на этой странице кто сделает отмечу как самый лудший и получешь 10 баллов
Литература
Помогите сделай все упражнение на этой странице кто сделает отмечу как самый лудший и получешь 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Задание 1. Весна в лесу Тема:утренний лес Главная мысль: показать красоту утреннего леса и жизнь его обитателей Лебедь в зоопарке Тема: красота лебеди в зоопарке Главная мысль: люди, поместившие животных в зоопарке, не задумываются, что они запирают красоту в клетку. Лишь у немногих вызывают они жалость. Детство Тема: познания окружающего мира ребенком Главная мысль: несмотря на большое количество впечатлений, тот детский взгляд на родную сельскую местность в памяти лирической героини останется навсегда. Задание 2. 1. До встречи с разведчиком Ваня жил, как бродячая собака. 2. Сравнения: - жил Ваня, как бродячая собака; - всё это рассеялось, как туман.
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