помогите сделать даны числа: 15,45,60,105,135,225 и 270. Из этих чисел наугад выбирается неко??орое число. Обозначим его через х. Охарактеризуйте следкщее событие как случацное, достоверное или невозможное:1)х кратно числу 5 2)...
Математика
помогите сделать даны числа: 15,45,60,105,135,225 и 270. Из этих чисел наугад выбирается неко??орое число. Обозначим его через х. Охарактеризуйте следкщее событие как случацное, достоверное или невозможное:1)х кратно числу 5 2)х кратно числу 9 3) х- простое сисло 4)х - составное число д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 45 60 225 45 135 270
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите протяженность африки вдоль экватора, нулевого меридиана.можете напис??ть более развернутый ответ ,то есть чтобы было понятно .даю 20 баллов
Математика
Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби а) 3/3 корня из пяти б) 6/ 3 корня ??з пяти + 1 в) 3/ 3корня из 16 + 3 корня из четырёх +1
Русский язык
Даны пять стихотворных фрагментов в каторых пропущены одинаковые слова. В каком из них эти слова стоят в необычном порядке?