помогите сделать даны числа: 15,45,60,105,135,225 и 270. Из этих чисел наугад выбирается неко??орое число. Обозначим его через х. Охарактеризуйте следкщее событие как случацное, достоверное или невозможное:1)х кратно числу 5 2)...

Математика

помогите сделать даны числа: 15,45,60,105,135,225 и 270. Из этих чисел наугад выбирается неко??орое число. Обозначим его через х. Охарактеризуйте следкщее событие как случацное, достоверное или невозможное:1)х кратно числу 5 2)х кратно числу 9 3) х- простое сисло 4)х - составное число д

Автор: Гость