Помогите сделать домашнее задание по английскому языку;4 класс авторы: Кузовлев В.П. Перегудова Э.Ш. Стрельникова О.В. Дуванова О.В. учебник 1 часть -стр.31 Lesson 5

Английский язык
Помогите сделать домашнее задание по английскому языку;4 класс авторы: Кузовлев В.П. Перегудова Э.Ш. Стрельникова О.В. Дуванова О.В. учебник 1 часть -стр.31 Lesson 5
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Этот учебник если да какое упр и стр
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