Помогите сделать математику из чисел 4210 ,819 ,2205, 9117, 50202 Выпишите те числа которые делятся на число 2 ,и 5
Математика
Помогите сделать математику из чисел 4210 ,819 ,2205, 9117, 50202 Выпишите те числа которые делятся на число 2 ,и 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4210:2=2105 4210:5=842 819 - не делится ни на 2, на на 5 2205:2 - не делится 2205:5=441 9117 - не делится ни на 2, ни на 5 50202:2=25101 50202:5 - не делится
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