Помогите сделать морф. разбор слова (выделено) я заметил особый вид можжевельник??, стелющегося по земле длинными ПЛЕТЯМИ
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Помогите сделать морф. разбор слова (выделено) я заметил особый вид можжевельник??, стелющегося по земле длинными ПЛЕТЯМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плетями 1. плетями (чем?) - сущ., обозначает предмет 2. Н.ф.- плеть, нариц., неодуш., ж.р., 3 скл., мн.ч., Т.п. 3. (как?) плетями (обстоятельство)
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