Помогите сделать сетаксический разбор простого предложения У Пети смех заразите??ьный.Грипп -болезнь заразная
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Помогите сделать сетаксический разбор простого предложения У Пети смех заразите??ьный.Грипп -болезнь заразная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Пети смех заразительный. у Пети - дополнение (_ _ _ ) смех- подлежащее(________) заразительный- определение(волнистая линия) Грипп -заразная болезнь Грипп- подлежащее(_________) заразная- определение(волнистая линия) болезнь- сказуемое( две черты)
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