Помогите сделать сетаксический разбор простого предложения У Пети смех заразите??ьный.Грипп -болезнь заразная

Гость: Гость:

У Пети смех заразительный. у Пети - дополнение (_ _ _ ) смех- подлежащее(________) заразительный- определение(волнистая линия) Грипп -заразная болезнь Грипп- подлежащее(_________) заразная- определение(волнистая линия) болезнь- сказуемое( две черты)