Помогите сделать. Составить 5 предложений на тему Поздняя осень в лесу,в которых сказуемыми были бы имена прилагательные,например:ненастная,серое,свеж,голы,тих и мрачен.

Гость: Гость:

1.Поздней осенью в лесу тихо и спокойно. 2. В эту пору лес полон тайн и загадок. 3. Лес погружен в гробовую тишину. 4. Только изредка слышно щебетание птиц. 5. Благодаря ветру в лесу хорошо и свежо.