Помогите сделать. Составить 5 предложений на тему Поздняя осень в лесу,в которых сказуемыми были бы имена прилагательные,например:ненастная,серое,свеж,голы,тих и мрачен.

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Помогите сделать. Составить 5 предложений на тему Поздняя осень в лесу,в которых сказуемыми были бы имена прилагательные,например:ненастная,серое,свеж,голы,тих и мрачен.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Поздней осенью в лесу тихо и спокойно. 2. В эту пору лес полон тайн и загадок. 3. Лес погружен в гробовую тишину. 4. Только изредка слышно щебетание птиц. 5. Благодаря ветру в лесу хорошо и свежо.
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