Помогите сделать упражнение пожалуйста! Спишите предложения, вставляя подходящ??е по смыслу глаголы в форме прошедшего времени? Там уже ____ ливень, поэтому от-туда ____влагой. Скоро туча ____ нас.____ зместые, ослепительные ...

Русский язык
Помогите сделать упражнение пожалуйста! Спишите предложения, вставляя подходящ??е по смыслу глаголы в форме прошедшего времени? Там уже ____ ливень, поэтому от-туда ____влагой. Скоро туча ____ нас.____ зместые, ослепительные молнии, и мгновенно над нами ____ оглушительные громовые удары. Вдруг ____ буря с крупным частым градом, и воздух ____ в белую водяную пыль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там уже прошел ливень, поэтому оттуда тянуло влагой. Скоро туча настигла нас. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно над нами раздались оглушительные громовые удары. Вдруг началась буря с крупным частым градом, и воздух превратился  в белую водяную пыль.
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