Помогите сделать упражнение пожалуйста! Спишите предложения, вставляя подходящ??е по смыслу глаголы в форме прошедшего времени? Там уже ____ ливень, поэтому от-туда ____влагой. Скоро туча ____ нас.____ зместые, ослепительные ...

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Помогите сделать упражнение пожалуйста! Спишите предложения, вставляя подходящ??е по смыслу глаголы в форме прошедшего времени? Там уже ____ ливень, поэтому от-туда ____влагой. Скоро туча ____ нас.____ зместые, ослепительные молнии, и мгновенно над нами ____ оглушительные громовые удары. Вдруг ____ буря с крупным частым градом, и воздух ____ в белую водяную пыль.

Автор: Гость