Помогите сделать задачу пожалуйста На складі було 2 т 879 кг добрива. Першого дня використали 754 кг добрива , а другого - на 397 кг більше. Скільки кілограмів добрива залишилося на складі?

Гость: Гость:

Було -2 т 879 кг 1 день -754 кг 2 день -?,на 397 кг бол.,чем 1 день 754+397=1151 кг или1 т 151 кг -використали 2 дня 754+1151=1905 кг или 1 т 905 г - використали за 1 и 2 день 2879-1905=974 кг-залишилося на склади