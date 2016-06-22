Помогите сделать домашнее задание по русскому языку 5 класс Прочитайте и озаглавте текст. Напишите, что помогло и помагает людям передавать опыт. Люди научились говорить, п отому что они остро нуждались в общении. Им был просто необходим хороший способ хранить знания и передавть их друг другу. Прошло немало времени, пока люди научились передавать словами, как надёжнее всего добывать еду, охотиться на диких животных, договариваться о совместных делах и т. д. При помощи слов они могли вместе вспоминать о прошлом и строить планы на будущее. Слова помогали людям объединяться, обмениваться разными сведениями.