помогите сделать д/з по русскому задание такое улыбнёмся авторы предложений не учли важного правила употребления деепричастных оборотов и ..вот что по лучилось раздевшись мальчик с собакой подошли к дереву. под...

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Так что делать с ними? Исправить. Когда мальчик разделся, он с собакой подошел к дереву. Когда он подходил к месту встречи, у него... Мы ждали хорошей погоды , и, когда отправились в лес, выглянуло..