ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПЛАН ОПИСАНИЯ ИТАЛИИ 1.Какие карты надо использовать при описании страны 2. В какой части материка расположена страна Как называет ся ее столица 3. Особенности рельефа (общий характер поверхнос...

ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПЛАН ОПИСАНИЯ ИТАЛИИ 1.Какие карты надо использовать при описании страны 2. В какой части материка расположена страна Как называет ся ее столица 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот) . Полезные ископаемые страны. 4. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, средние температуры июля и января, годовое количество осадков) . Различия по территории и по сезонам. 5. Крупные реки и озера. 6. Природные зоны и их основные особенности. 7. Народы, населяющие страну. Их основные занятия 8 9 10