Помогите сделать причастный оборот со словлсочетаниями-уважаемый человек,пронёсшийся дождь,повторяемый эхом,зеленеющий луг,озаряемая луной,асфальтированная дорога,замороженные фрукты.Помогите плизззз
Разное
Помогите сделать причастный оборот со словлсочетаниями-уважаемый человек,пронёсшийся дождь,повторяемый эхом,зеленеющий луг,озаряемая луной,асфальтированная дорога,замороженные фрукты.Помогите плизззз
Ответ(ы):
Гость:
1.Уважаемый человек в этом доме,Рыбин,хотел доказать всем,что литература в жизни человека играет большую роль.2.Пронесшийся во дворе дождь, заставил меня остаться дома.3.Постоянно повторяемый эхом голос,заставлял меня дрожать от страха.4.Зеленеющий луг в моих воспоминаниях,навеял мне прекрасное время моей молодости.5.Я выглянул на улицу и увидел девушку,озаряемую луной на дороге,которая стояла и смотрела на меня.6.Асфальтированная дорога в нашем городе была очень плохой,что заставило нас обратиться к меру.7.Лежащие замороженные фрукты на тарелке были так красивы,что мне захотелось их нарисовать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Нуждаюсь в проверке сочинение на знаки препинания. «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителя...
Разное
Подобрать синонимы с непроизносимыми согласными К данным словосочетаниям Храбрый воин,тяжелая мебель, героический поступок