Помогите сделать причастный оборот со словлсочетаниями-уважаемый человек,пронёсшийся дождь,повторяемый эхом,зеленеющий луг,озаряемая луной,асфальтированная дорога,замороженные фрукты.Помогите плизззз

Гость: Гость:

1.Уважаемый человек в этом доме,Рыбин,хотел доказать всем,что литература в жизни человека играет большую роль.2.Пронесшийся во дворе дождь, заставил меня остаться дома.3.Постоянно повторяемый эхом голос,заставлял меня дрожать от страха.4.Зеленеющий луг в моих воспоминаниях,навеял мне прекрасное время моей молодости.5.Я выглянул на улицу и увидел девушку,озаряемую луной на дороге,которая стояла и смотрела на меня.6.Асфальтированная дорога в нашем городе была очень плохой,что заставило нас обратиться к меру.7.Лежащие замороженные фрукты на тарелке были так красивы,что мне захотелось их нарисовать.