помогите сделать проект по русскому Пословицы и поговорки1)Прочитай пословицы и поговорки Обьясните их смысл Спишите Выделите окончание глаголов а) Что посеешь,то и пожнёшь б)Поспешишь-людей насмешишь в)Люб...

помогите сделать проект по русскому Пословицы и поговорки1)Прочитай пословицы и поговорки Обьясните их смысл Спишите Выделите окончание глаголов а) Что посеешь,то и пожнёшь б)Поспешишь-людей насмешишь в)Любишь кататься-люби и саночки возить г)Без труда не вынешь и рыбку из пруда 2)Прочитай рассказ Л,Н,Толстого Обьясните название рассказа Как глядишь,так и видишь Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку Он сказал:"Дерево кривое" А другой мальчик сказал:"Нет оно прямо,да ты криво смотришь.Как глядишь, так и видишь" 3)10 пословиц и поговорок: 1)Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 2)Что посеешь то пожнёшь 3)7 раз отмерь 1 раз отрежь 4)За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь 5)Век живи , век учись 6)Коли не коваль ,так и рук не погань! 7)Где сядешь ,там и слезешь 8)Из спасибо ,шубы не сошьёшь! 9)Меньше знаешь ,крепче спишь 10)Близок локоть,да не укусиш По какой пословице можно составить рассказ?Выбирите такую пословицу или поговорку и составить рассказ Обьяснить смысл каждой пословицы и поговорки В каких случаях их можно употребить в речи?Выделить личные окончания глаголов