Помогите сделать русс яз 9 класс Разделите глаголы на группы по значению: 1)со значением физического действия, преобразующего что-либо 2)со значением движения 3)со значением р ечи 4)со значением взаимоотношения людей. Составьте с ними словосочетания .Укажите число падежных форм, которыми употребляют глаголы. Какие из них называют участников действий? Руководить (кем-чем), брить (что кому чем), распоряжаться (кем-чем), читать (что, кому), катить (что, на чем), дружить (с кем), выписать (на что, на чем), заявить (что, о чем), избрать (кем, в кого), идти (чем, по чему), грустить (о ком-о чем, по кому-чему и по чем), закрепить (что, чем и кого-что, за кем- чем), приготовить (что и чего, для чего и к чему), лететь (чем и на чем, над чем), начистить (что и чего) .