Помогите сделать русс яз 9 класс Разделите глаголы на группы по значению: 1)со значением физического действия, преобразующего что-либо 2)со значением движения 3)со значением р ечи 4)со значением взаимоотношения людей....

Помогите сделать русс яз 9 класс Разделите глаголы на группы по значению: 1)со значением физического действия, преобразующего что-либо 2)со значением движения 3)со значением р ечи 4)со значением взаимоотношения людей. Составьте с ними словосочетания .Укажите число падежных форм, которыми употребляют глаголы. Какие из них называют участников действий? Руководить (кем-чем), брить (что кому чем), распоряжаться (кем-чем), читать (что, кому), катить (что, на чем), дружить (с кем), выписать (на что, на чем), заявить (что, о чем), избрать (кем, в кого), идти (чем, по чему), грустить (о ком-о чем, по кому-чему и по чем), закрепить (что, чем и кого-что, за кем- чем), приготовить (что и чего, для чего и к чему), лететь (чем и на чем, над чем), начистить (что и чего) .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мамочки мои. Ну вот: 1) брить ( брить голову, брить голову деду, брить бритвой), распоряжаться (распоряжаться средствами), катить (бочку, катить в тачке арбуз), выписать (рецепт, рецепт на бумагу), закрепить ( победу, закрепить карту на стене, закрепить должность), приготовить ( номер, приготовить номер к выступлению), начистить (чайник, носик чайника) 2) читать (читать сказку, читать сказку дочери), идти ( ногами, ногами по полу), грустить (о своей беде, грустить по упущенному шансу), лететь (на крыльях, над морем) 3) заявить ( о пропаже), 4) дружить (с одноклассником), избрать ( кандидатом, в министры). . Падежных форм всего 6. Называют участников все, но советую уточнить информацию.
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