Помогите:((((( сделать состав слов: листья, переехала, окунь, холодильник, ручка , объятия

Гость: Гость:

Разбор по составу? Окей. Листья - Листь - корень, я- окончание. Переехала - Ех корень, а, л - суффиксы (отдельно), а - окончание) Окунь - Окунь - корень, окончание нулевое. Холодильник - Холод - корень, ил - суффикс и ник - суффикс. Ручка - Руч - корень, к - суффикс, а - окончание. Объятия - Объя - корень, ти - суффикс, е - окончание. Надеюсь помог.