ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПО ХИМИИ:Взаимодействие с основными оксидами и гидроксидами.Влейте в пробирку 1.5мл. раствора Na OH и добавьте несколько капель раствора фенолфталеина .При добавлении уксусной кислоты происход...

ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПО ХИМИИ:Взаимодействие с основными оксидами и гидроксидами.Влейте в пробирку 1.5мл. раствора Na OH и добавьте несколько капель раствора фенолфталеина .При добавлении уксусной кислоты происходит обесцвечивание.Напишите соответствующую химическую реакцию.Сделайте вывод.