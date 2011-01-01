Помогите сделать задание!Выпиши из текста опорные слова. Водная лилия. А на пруду расцвела красавица водяная лилия. Стебли водяных лилии, как резино вые трубки:т тянутся, а сломать невозможно. И дома вместо букета б...

Помогите сделать задание!Выпиши из текста опорные слова. Водная лилия. А на пруду расцвела красавица водяная лилия. Стебли водяных лилии, как резино вые трубки:т тянутся, а сломать невозможно. И дома вместо букета будут плавать в тарелке с водой оторванные цветы. И листья водяной лилии интересны. Брызнешь на них водой, а они остаются сухими.