Помогите сестре решить задачу с условием. Токарь до обеда сделал 23 детали, а после обеда 17. На склад он отправил 30 деталей. Сколько деталей осталось?

Математика

Помогите сестре решить задачу с условием. Токарь до обеда сделал 23 детали, а после обеда 17. На склад он отправил 30 деталей. Сколько деталей осталось?

Автор: Гость