Помогите сестре решить задачу с условием. Токарь до обеда сделал 23 детали, а после обеда 17. На склад он отправил 30 деталей. Сколько деталей осталось?

Математика
Помогите сестре решить задачу с условием. Токарь до обеда сделал 23 детали, а после обеда 17. На склад он отправил 30 деталей. Сколько деталей осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До обеда - 23 детали После обеда - 17 деталей Отправил - 30 деталей Осталось - ? деталей Решение: 1) 23+17=40(деталей) - до и после обеда 2) 40-30=10(деталей) - осталось Ответ: осталось 10 деталей.
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