Помогите Скажите пожалуйста автора этого стиха,я забыла её. В суровые дни роков??е Тех огненных сороковых годов Посылки бойцам фронтовые Летели из разных концов..........

Литература

Помогите Скажите пожалуйста автора этого стиха,я забыла её. В суровые дни роков??е Тех огненных сороковых годов Посылки бойцам фронтовые Летели из разных концов..........

Автор: Гость