Помогите Скажите пожалуйста автора этого стиха,я забыла её. В суровые дни роков??е Тех огненных сороковых годов Посылки бойцам фронтовые Летели из разных концов..........
Литература
Помогите Скажите пожалуйста автора этого стиха,я забыла её. В суровые дни роков??е Тех огненных сороковых годов Посылки бойцам фронтовые Летели из разных концов..........
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что это Алла Пугачёва
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