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Помогите скласти три речення з назвами мист та ричок 3 класс
Помогите скласти три речення з назвами мист та ричок 3 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я дуже добре знаю місто Львів.Мені подобається Кієв.Я люблю купатися у Дніпрі
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