помогите скласть исторический портрет Юлия Цезаря

Гай Юлій Цезар-римский диктатор, відомий полководец.Сам походить з патриціанського роду.Іменно за його управління було встановлен найбільше тріумфальних арок, як символ численних його перемог.Прославілся рішучістю, відвагою, мужністю. Завоював і приєднав до республіки Галлію.До друзів був уважним і добрим.Був одним із засновників 1 в Римській республіці тріумвірату-60 р.до н.е.Туди входили:Гай Юлій Цезар,Марк Красс,Гней Помпей.Став монархом.На його честь була збудована статуя з надписом:"Напівбогу".Устремління Цезаря викликали невдоволення серед знаті й серед його колишніх прихильників.Проти нього була організована змова(брали участь понад 80 людей) на чолі з Кассієм на Брутом.Помер в 44 р.до н.е. під час засідання сенату. _________________________________________ Це писала з свого зошита,ениклопедії та однієї довідкової книги.Думаю будеш задоволена.