Помогите со схемой! он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыл??, обжигает глаза нестерпимым морозом.

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Помогите со схемой! он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыл??, обжигает глаза нестерпимым морозом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема однородных членов предложения. Рисуешь три кружочка, по числу сказуемых , а в кружочке подчеркиваешь двумя чертами
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