Помогите со схемой! он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыл??, обжигает глаза нестерпимым морозом.

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Помогите со схемой! он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыл??, обжигает глаза нестерпимым морозом.

Автор: Гость