Помогите со степенью Нужно поставить в виде степени с основанием 2 128=2в степени? 256=2в степени? 32×64=2в степени? Помогите пж

Алгебра

Помогите со степенью Нужно поставить в виде степени с основанием 2 128=2в степени? 256=2в степени? 32×64=2в степени? Помогите пж

Автор: Гость