Помогите со степенью Нужно поставить в виде степени с основанием 2 128=2в степени? 256=2в степени? 32×64=2в степени? Помогите пж

Алгебра
Помогите со степенью Нужно поставить в виде степени с основанием 2 128=2в степени? 256=2в степени? 32×64=2в степени? Помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^7;2^8; 32=2^5,64=2^6 => 5+6=11=>2^11
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