Помогите соченить сказку на украенско языке чтоб была короткая пожалуйста жду

Українська мова
Помогите соченить сказку на украенско языке чтоб была короткая пожалуйста жду
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Гость:
Напешите на какую темк пожалуйста
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