Помогите соченить сказку на украенско языке чтоб была короткая пожалуйста жду
Українська мова
Помогите соченить сказку на украенско языке чтоб была короткая пожалуйста жду
Ответ(ы):
Гость:
Напешите на какую темк пожалуйста
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