Помогите! Сочинение на тему "Взрослые и мы"("Как мы понимаем друг друга"," Что бы хотелось изменить в наших отношениях")

Во имя дружбы — значит во имя всего святого на земле. Первые мои друзья — мои одноклассники. Когда я вырасту и стану большой и взрослой, я всегда буду вспоминать моих школьных друзей и всегда улыбаться и плакать. Только один раз в жизни можно пережить то, что мы начинаем понимать, начинаем уметь, начинаем жить. А начало — это юность, это «школьные годы чудесные» . Только тогда, в старости, я смогу по-настоящему высоко оценить моих школьных друзей.А сейчас.. . Мы все такие разные, все мы ещё не способны на настоящее, большое и глубокое чувство. Мы часто не можем, иногда не хотим, понять друг друга, ссоримся. Нам всё кажется большим и серьёзным, причины ссор вескими, а ведь всё это пройдёт, как дым, и останутся дорогие сердцу воспоминания. У меня было много друзей, врагов нет и, надеюсь, не будет, просто есть люди, которые потеряли для меня цену друга, а значит, умерли в моей душе. Странно устроен человек: всё хорошее он воспринимает как должное, как само собой разумеющееся (я не хочу сказать, что он не ценит всё хорошее) , а любую патологию встречает в штыки, она резко бросается в глаза, выдвигается на первый план. Самое страшное из того, что я встретила в моих знакомых, — это неискренность, ложь, зависть и духовная слабость. Мне невозможно близко общаться с такими людьми, они меня всегда не понимают, обвиняют во многом. Мои школьные друзья — это не только мои одноклассники. Мои школьные друзья — это и мои любимые учителя. Моя первая учительница.. . Первая не по счёту, а по тому, как много она для меня сделала и как много дала. Она так естественно вошла в мою жизнь и полностью заняла мою душу. Моей любимой учительнице я не могу говорить словами, не умею и боюсь, могу только написать о ней и рада, что хоть маленькую дольку моего чувства она найдёт в этом сочинении. Это единственная моя возможность выразить всё, что чувствую к моей духовной маме. До конца своих дней я буду вспоминать о Вас с огромной благодарностью. Как прекрасно и как жаль, что такие люди встречаются в жизни только один раз! Мои друзья! Сколько их было и сколько ещё будет в жизни! Хочу написать о том человеке, который помог мне стать самой собою, такой, какая я есть на самом деле. Это «мой первый друг, мой друг бесценный» . Почему именно она, я не знаю, но только ей я верю всегда и во всем, только ей могу доверить все свои большие и маленькие секреты. Она всегда понимает и никогда не боится высказать своё мнение. А очень часто об одном и том же мы судим по-разному, часто не соглашаемся, но это естественно и так должно быть. Как жаль, что не обо всех своих школьных товарищах могу написать. Они все очень разные, я их всех очень люблю. Я люблю наш хороший 8-А, я счастлива, что большинство из нас не расстанется и будет жить вместе, одной большой семьей, ещё три года учёбы в школе. Моим друзьям, которые переходят из нашей школы в другие учебные заведения, я желаю только счастья и больших достижений в жизни, хочу, чтобы никогда и никто из нас не предал старую школьную дружбу, не забыл нашу весёлую бурную жизнь, наш класс; да среди нас нет таких и не может быть. Кончается детство, пройдут и школьные годы, мы станем взрослыми, серьёзными людьми. Но никто из нас никогда не забудет свою школу, каждый сбережёт в своём сердце друзей и самые дорогие воспоминания — о школьной дружбе.