Помогите! Сочинение-рассуждение: Что такое человечность?1.Приведите один пример из литературы о человечности. 2. Приведите один пример из жизненного опыта о человечности 3. Вывод

Сочинение-рассуждение "Что такое человечность?" Что такое человечность?Человечность-это подсознательная сила, моральные качества человека, умение взаимодействовать с людьми. В наше время эта проблема как нельзя актуальна. Ведь мы живем в таком мире где царит хаос,и человечность осталась лишь у горстки людей. Можно выделить 3 основные черты человечности: доброта,любовь,интеллигентность.Я думаю вы согласитесь, что редко встретишь человека в котором уживаются все три черты одновременно. Чтобы доказать вам о человечности возьмем к примеру произведение "Судьба человека".Главные герой этого произведения Андрей Соколов.До войны он простым рабочим,с простыми потребностями, у него была семья: жена,сын и 2 дочки.Но вдруг началась война...Андрей ушел на фронт,а семья осталась дома.Из данного романа можно вспомнить несколько запоминающийся читателю момента.Когда он повез через поле боеприпасы,и бы схвачен в плен, а так же как бежал из этого плена и был вновь схвачен и чуть было не убит немецкими овчарками.Затем уже на территории Германии ему вновь посчастливилось бежать,удачно.Прибыв к "своим".Он узнал что почти вся его семья убита,на их дом упал снаряд.В живых остался сын,но вскоре и он умирает.Казалось бы, Андрею уже нечего терять,но он встречает мальчика,родители которого погибли.Он сказал мальчику что он его отец,и взял его к себе на воспитание.Так Андрей начал новую жизнь. Что же мы можем выделить по теме нашего сочинения из данного романа?Человечность не уходит с годами,и её нельзя потерять.Андрей убивал,и что?Он убивал тех кто мог убить его,но не думаю что это и человечность как то связано.Он взял к себе мальчика,вот истинная человечность.Ведь никто!Никто!Даже не подумал чтобы позаботится о том мальчишке Из жизни пример достаточно множество.Вспомнить тех же врачей,которые заботятся о нас и лечат.А главное,каждый день спасают чью-нибудь жизнь, и абсолютно неважно кто ты,будь ты бездомный или же олигарх. Таким образом, можно сделать окончательный вывод:Человечность все же есть среди нас,она окружает каждого.Человечность-дает веру в лучшее начало каждого человека.