Помогите !!сочини небольшой рассказ ,в котором на конкретных примерах прослеживались бы нарушения прав ребенка (не менее трех прав) очеееень надо))

Гость: Гость:

Учитель оскорбил Таню,и публично унизил её перед всем классом(насчет внешности) из-за того,что она не выполнила домашнее задание.У Тани выроботалась стойкая неприязнь к этому учителю,она замкнулась в себе,у неё пропала мотивация к обучению и она нашла причину пропустить занятия в школе.Этим нарушила "право посещать школу и учиться".