Помогите !!сочини небольшой рассказ ,в котором на конкретных примерах прослеживались бы нарушения прав ребенка (не менее трех прав) очеееень надо))

Обществознание
Помогите !!сочини небольшой рассказ ,в котором на конкретных примерах прослеживались бы нарушения прав ребенка (не менее трех прав) очеееень надо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель оскорбил Таню,и публично унизил её перед всем классом(насчет внешности) из-за того,что она не выполнила домашнее задание.У Тани выроботалась стойкая неприязнь к этому учителю,она замкнулась в себе,у неё пропала мотивация к обучению и она нашла причину пропустить занятия в школе.Этим нарушила "право посещать школу и учиться".
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