Помогите сочинить небольшую сказку "Как мышонок осень встречал". Используя три па??ы антонимов: высоко - низко, холодный - горячий, злой - добрый

Гость: Гость:

Жил был мышонок.Однажды пришла в лес Осень. И решил мышонок,узнать кто такая Осень.Говорили что она высоко в небе, а кто-то что она низко- как он.В этой осени много было печального и радостного. И пришёл мышонок к осени.... - привет, ты кто?- сказала осень. а мышонок ничего не ответил. Тогда она взмахнула рукавом и мышонок весь в золотом наряде.... А дальше сам(а) сочинишь... ладно?