Помогите сочинить айтыс про родину.

Потому что одни произведения неинтересны, либо их никто не читает, либо автор никому неизвестен. Другие становятся бестселлерами, их читают многие, автор возможно уже известен, люди гордятся произведением, произведение великолепно. Программное музыкальное произведениеС другой стороны, каждое программное музыкальное произведение не может строиться по законам совершенно иной логики, чем произведение «непрограммное» (см. выше о реальном содержании музыкальных интонаций и музыкальных форм). Тем не менее, граница между «непрограммной» и «программной» музыкой, не будучи абсолютной, существует. «Непрограммная» музыка отличается большей «вместимостью» образов, чем программная; образы ее, как правило, охватывают более широкий круг явлений. Нельзя не видеть, что это качество «непрограммной» музыки, с одной стороны, представляет преимущество, так как дает простор художественным обобщениям. Но, с другой стороны, оно же ограничивает возможности образной (конкретности в «непрограммной» музыке — конечно, не только потому, что тут отсутствуют словесные пояснения, но и, главным образом, потому, что у композитора нет отчетливого стремления к программности и сюжетности. Относительная граница разделяет «непрограммную» и «программную» музыку также о области музыкальной формы. Мы уже говорили, что между музыкальной формой непрограммного и музыкальной формой программного произведения нет категорического различия. Это потому, что сама сущность музыкальной логики, музыкальных форм вытекает из отражения и выражения реальных процессов действительности и, следовательно, отвечает в принципе задачам тех или иных сюжетных линий программности. Однако качества большей обобщенности непрограммной музыки и большей конкретизованности программной, конечно, дают себя знать и в различиях музыкальных форм. Формы «непрограммной» музыки более единообразны, формы программной музыки более индивидуализированы. У первых имеются незаменимые преимущества стройности и гармоничности, у вторых — незаменимые преимущества разнообразия.