Помогите сочинить басню для 6 класса

Гость: Гость:

Весной в лесу раздался голос Соловья. Ворона услыхала его пенье И думает: Чем хуже его я? Раз голос есть, не надобно уменья. Слетелись тут в округе птицы все Послушать горделивую Ворону. Она предстала в царственной красе, Одев на голову себе корону. Но только рот разинула она И каркнула во все воронье горло, Сбежали птицы, звери кто куда. Одна Ворона лишь была довольна.