Помогите сочинить басню для 6 класса

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Помогите сочинить басню для 6 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Весной в лесу раздался голос Соловья. Ворона услыхала его пенье И думает: Чем хуже его я? Раз голос есть, не надобно уменья. Слетелись тут в округе птицы все Послушать горделивую Ворону. Она предстала в царственной красе, Одев на голову себе корону. Но только рот разинула она И каркнула во все воронье горло, Сбежали птицы, звери кто куда. Одна Ворона лишь была довольна.
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