Помогите сочинить рассказ как я вижу себя через 10 лет

Как я вижу своё будущие. Я думаю, что для такого раннего возраста, ещё сложно судить о своей будущей жизни.Естественно пока что об этом рано рассуждать, но я попробую.В своём будущем, мне бы хотелось для начала естественно хорошо окончить школу, потом куда нибудь поступить и продолжить учится на высшее или по профессии.Я уверенна что скоро это будет главным вопростом в моей жизни а пока я ещё ребенок.в своём будущем, я уверенна каждый мечтает увидет исполнение своей мечты, ну можно сказать и я тоже вижу это в своём будущем.Главное, это ставить перед собой цели, и быть уверенным в своём исполнении.Ставя перед собой чёткую цель, ты борешься за её выполнения.Пока первой целью должен быть хороший атестат, а для этого нужно хорошо учитсья, дальше работа, университеты дома, машины и все нужные блага. P.s Я писала обобщающе, так что если поработать, то ты можешь обработать его для себя, поскольку я не представляю о твоих намереньях)))