Помогите сочинить сказку от имени животных и птиц , как они ждут весну.

Наступило утро и я вполз из своей норки и полетел через лес как поживают мои друзья!!! Это было под конец зимы и я с нетерпением ждал начало весны! Вскоре ко мне присоединились мои друзья воробушки. Они тоже с нетерпением ждали наступления весны. Иногда к нам приходили люди и подкладывали нам овсяные зернышки, мы с радостью их съедали и чирикали людям на прощанье. Вскоре наступила весна, весь снег растаял и наступила новая пора!!!