Помогите !!!!!!!!**!#!!!!!!!!! Сөйлемдегі сөздердің қайсысы дұрыс байланысып тұр : Баян мектепке , Баян кітап ,мектеп кітап ,баян келді

Қазақ тiлi
Помогите !!!!!!!!**!#!!!!!!!!! Сөйлемдегі сөздердің қайсысы дұрыс байланысып тұр : Баян мектепке , Баян кітап ,мектеп кітап ,баян келді
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баян келді. Баян мектепке келді.
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